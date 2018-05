FW Dülmen: Feuer Lager für Strohballen in Börnste

Dülmen (ots) –

Am Montag, 07. 05. 2018, 16.54 Uhr, wurden die Löschzüge Mitte,

Merfeld, Welte sowie die Hauptamtliche Wache nach Börnste alarmiert.

Dort war ein Anbau einer Garage in dem Stroh und ein Anhänger

gelagert waren in Brand geraten. Das Feuer wurde unter Atemschutz mit

einem C-Rohr abgelöscht, das Stroh aus dem Lager raus gefahren und

weiter abgelöscht. Das Wasser wurde im Pendelverkehr mit

Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle transportiert. Im Einsatz waren

ca. 60 Einsatzkräfte, an der Einsatzstelle sowie an der Wache

Dülmen-Mitte um den Grundschutz sicherzustellen. Der Einsatz waren

gegen 19 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Dülmen

Presseabteilung

Telefon: 02594/12-361

E-Mail: presse@feuerwehr-duelmen.de

