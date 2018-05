POL-PDLD: Landau – Gefährliches Überholmanöver auf der BAB 65

Landau (ots) –

Am 07.05.2018, gegen 08:20Uhr kam es zu einem gefährlichen

Überholmanöver auf der BAB 65 vor der Anschlussstelle Landau-Nord in

Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein Lkw-Fahrer fuhr auf der linken Spur

einem Pkw bis auf ca. 1-2m bei einer Geschwindigkeit von knapp

100km/h auf und versuchte ihn durch Lichthupe auf die rechte Spur zu

„drücken“. Die Situation sei sehr gefährlich gewesen, auch das

sonstige Fahrverhalten des Lkw-Fahrers war laut Mitteiler sehr

auffällig. In dem genannten Bereich befindet sich z.Z. eine Baustelle

und eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80km/h. Vom Lkw ist kein

Kennzeichen bekannt, er soll jedoch gelbe, eventuell niederländische,

Nummernschilder gehabt haben. Dabei soll es sich um einen blauen

22-Tonner der Marke DAF mit der Aufschrift „Hartor-Trans“ gehandelt

haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer

06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

