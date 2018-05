LPI-J: Vermisstes Kind – die Polizei bittet um Unterstützung

Jena (ots) –

Seit dem 07.05.2018 um 18:00 Uhr wird ein 7-jähriger Junge aus der

elterlichen Wohnung am Fichteplatz in Jena vermisst. Er hat das Haus

zu Fuß verlassen und ist seit dem in unbekannte Richtung

verschwunden.

Der junge Abdulqader Al-Raziqi ist am 28.05.2010 in Jordanien

geboren und hält sich vermutlich in Jena auf.

Vermutlich trägt er grün-schwarze Turnschuhe, ein graues T-Shirt

und führt einen blauen Schulranzen mit sich.

Hinweise zu seinem Aufenthalt nimmt die Polizei Jena unter

03641/81-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

