FW-WRN: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Werne

Am 05.05.2018 war es wieder soweit. Die Jugendfeuerwehr Werne traf

sich zu ihrem, alle zwei Jahre stattfindenden „Berufsfeuerwehrtag“ an

der Feuerwache am Konrad-Adenauer Platz. Am Berufsfeuerwehrtag

verbringen die Jugendlichen und Ihre Betreuer 24 Stunden an der

Feuerwache und absolvieren kleinere Unterrichtseinheiten und

verschiedene, unangekündigte Übungen, fast wie eine echte

Berufsfeuerwehr. Zu Beginn des Berufsfeuerwehrtages am Samstag um

09:00 Uhr stand erst einmal Theorie auf dem Plan. Die Jugendlichen

wurden eingewiesen, wie Sie sich allgemein und vor allem für den Fall

eines realen Einsatzes der aktiven Kameraden zu verhalten hätten.

Anschließend ging es los: Die beiden Großfahrzeuge wurden von den

Jugendlichen auf Ihre Einsatzbereitschaft überprüft, dabei frischten

die Jugendlichen Ihr Wissen über die genaue Beladung der Fahrzeuge

auf. Wie sich im weiteren Verlauf des Tages zeigen sollte, war dies

nicht zu verachten. Der Löschzug Stockum hatte für die

Jugendfeuerwehr sein LF 16-TS, der Löschzug Mitte sein TLF 3000 zur

Verfügung gestellt. Danach hieß es „Zeit vertreiben“. Bei dem

herrlichen Sonnenwetter fanden sich schnell mehrere Gruppen. Während

eine Gruppe auf dem Parkplatz Fußball spielte, beschäftigte sich zum

Beispiel eine andere mit Feuerwehr-Knobelaufgaben. Hierbei müssen die

Feuerwehrgeräte auf etwas andere Weise benutz werden als üblich. So

musste zum Beispiel eine Kübelspritze aus einem Fass herausgehoben

werden, ohne diese mit den Händen zu berühren und näher als 2 Meter

an das Fass heranzutreten. Diese Knobelaufgaben haben durchaus einen

ernsten Hintergrund. Auch bei realen Einsätzen müssen die aktiven

Feuerwehrleute „um die Ecke denken“, da kein Einsatz wie der andere

ist. Eine weitere Gruppe bereitete das Mittagessen vor. Gegen 12 Uhr

konnte der Mannschaft selbst gemachte Pizza serviert werden, die

reißenden Absatz fand. Die erste Übung ließ auf sich warten. Erst um

14 Uhr heulte zum ersten Mal die Sirene durch das Gerätehaus. Schnell

fanden sich die Mannschaften auf den Fahrzeugen zusammen, die

Gruppenführer erhielten mit den „Alarm-Depeschen“ Einsatzart und den

-ort mitgeteilt. Es ging an die Capeller Straße nach

Werne-Holthausen. Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma RCS gab es

eine unklare Rauchentwicklung. Am Werkstor angekommen wurden die

Jugendlichen durch einen Mitarbeiter der Firma empfangen, der durch

einen Kameraden des Löschzugs Mitte gespielt wurde. Dieser berichtete

den Gruppenführern, dass ein Container auf dem hinteren Bereich des

Geländes Feuer gefangen hatte. Die Gruppenführer gaben die Befehle an

Ihrer Mannschaft. Zunächst sollte ein Übergreifen der Flammen auf

umstehende Container verhindert werden. Dazu wurde eine

Riegelstellung aufgebaut und der Container zunächst von außen

gekühlt. In der Zwischenzeit wurde durch weitere Trupps ein

Schaumangriff vorbereitet, um das im Container befindliche Brandgut

abzudecken und so zu erlöschen. Die Maßnahmen führten zu dem

gewünschten Erfolg, sodass kurze Zeit später „Feuer aus“ gemeldet

werden konnte. Bevor die Jugendlichen mit den Aufräumarbeiten

beginnen konnten, wurde die Übung noch kurz nachbesprochen.

Jugendfeuerwehrwart Brandmeister Björn Spatzier erläuterte dabei noch

einmal für alle die Wirkung des Löschschaums und warum man sich

dieses Löschmittel entschieden hatte. Noch während der

Aufräumarbeiten besprachen die Betreuer den nächsten „Einsatz“. Da

man im Zeitplan schneller als geplant vorangekommen war, sollte

unplanmäßig eine kleine Ölspur folgen. Mithilfe von Kakao-Pulver und

Wasser wurde das ausgelaufene Öl simuliert. Der Einsatzort befand

sich diesmal im Südwesten von Werne. In einem Wohngebiet in der Nähe

des Penny-Marktes an der B54, hatte ein Anwohner einen Motorschaden

erlitten und das „Kakao-Wasser-Gemisch“ auf der Straße verloren.

Wieder heulte die Sirene im Gerätehaus und wieder wurden die

Fahrzeuge besetzt. Am Einsatzort eingetroffen wurde zunächst die

Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert. Anschließend

wurde das „Öl“ mit Bindemittel abgebunden, um anschließend

aufgenommen und entsorgt zu werden. Zurück an der Fahrzeughalle

wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht. Die Wartezeit bis

zur nächsten Übung wurde mit einem kühlen Getränk in der warmen

Mai-Sonne überbrückt. Gegen 17 Uhr gab es dann erneut einen Alarm:

Die Alarm-Depeschen ließen dabei nichts Gutes erahnen. Bei der Firma

Beckmann-Fleige Hydraulik am Niggenkamp sollte eine Lagerhalle

brennen, in dem Gebäude wurden noch mehrere Personen vermisst.

Erstmals rückte, neben den beiden Löschfahrzeugen, auch die

Drehleiter des Löschzugs Mitte mit zur Einsatzstelle aus. An der

Einsatzstelle angekommen bot sich erstmal eine unübersichtliche Lage,

eine große Halle mit anschließendem Büro-Komplex war verraucht,

mehrere Personen wurden vermisst. Auch hier arbeiteten die

Jugendlichen Hand in Hand und zielgerichtet. Bereits nach kurzer Zeit

konnten die vermissten Personen gefunden und versorgt werden. In der

Zwischenzeit wurde eine Wasserversorgung vom Hydranten aufgebaut und

mit den Löschmaßnahmen begonnen. Die Drehleiter unterstütze dabei

durch einen Wenderohreinsatz. Ein Übergreifen des simulierten Feuers

auf die Lagerhalle konnte dadurch verhindert werden. Kurz nachdem die

Übung beendet wurde, wurde die Jugendfeuerwehr von der Realität eines

realen Einsatzdienstes eingeholt. Noch bevor mit den Aufräummaßnahmen

begonnen werden konnte, schallte diesmal nicht die Sirene der

Jugendlichen, sondern die Funkmeldeempfänger der aktiven Kameraden.

In der Nähe der Einsatzstelle sollte eine Gartenlaube brennen. (wir

berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116730/3935462).

Die Jugendlichen blieben dabei ruhig und schalteten Blitzschnell um.

Die ausgerollten Schläuche wurden in kürzester Zeit zusammengerollt

und die ausgeräumten Materialien wieder auf dem Fahrzeug verlastet.

Dadurch konnte das TLF 3000 kurz nach der Alarmierung noch an der

Übungsstelle durch abkömmliche Betreuer der Jugendfeuerwehr und

unterstützende Kameraden besetzt und die Einsatzstelle angefahren

werden. Während die verbliebenden Betreuer den Rücktransport der

Jugendlichen zur Wache organisierten, stärkten sich die Jugendlichen

bei einem kleinen Kaltgetränk. Mitarbeiter der Firma Beckmann-Fleige,

die auch in der Feuerwehr Werne aktiv sind, gaben den Jugendlichen

einen Einblick in die Firma und in die Ausbildungsmöglichkeiten.

Aufgrund des realen Einsatzes in Holthausen, fehlte es nun an

Fahrzeugen, mit denen die Jugendlichen zu den Übungen gefahren wären.

Auch das Personal, das die Übungen vorbereiten sollte, fehlte. Leider

musste dadurch eine bereits geplante Übung abgesagt werden.

Ironischerweise wäre es dabei um eine unklare Rauchentwicklung ganz

in der Nähe des realen Einsatzortes gegangen. Zurück an der Wache

angekommen wurden dann mit den Vorbereitungen für das Abendessen

begonnen. Hierzu wurde auch die Jugendfeuerwehr aus Selm erwartet. Da

diese am selben Tag Ihren Berufsfeuerwehrtag veranstaltete, hatte man

sich zum gemeinsamen Abendessen verabredet. Beim Grillen kehrte dann

etwas Ruhe ein. Die Jugendlichen konnten schon auf einen

ereignisreichen Tag zurückblicken und der war noch nicht zu Ende.

Leider wurde auch diese Ruhe wieder durch einen Realeinsatz der

aktiven Wehr gestört. Auf der Klöcknerstraße war es zu einem

Verkehrsunfall gekommen. Da die Kameraden des Löschzugs Mitte noch an

der Einsatzstelle in Holthausen waren, wurde der Rüstwagen durch

einen Teil der verbliebenen Betreuer besetzt. Zusammen mit dem

Löschzug Stockum fuhren die Kameraden zu dem Verkehrsunfall. Da keine

Person aus den Fahrzeugen befreit werden musste und keine

Betriebsstoffe ausliefen, konnte die Einsatzstelle nach kurzer Zeit

an die Polizei übergeben werden. Die Jugendlichen ließen sich durch

die vielen, Realeinsätze jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem

die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr wieder in den Standort Mitte

zurückkehrten, wurden Sie von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr

empfangen. Diese unterstützten tatkräftig bei der Wiederherstellung

der Einsatzbereitschaft. Da von dem Abendessen noch Grillfleisch und

Salate übrig geblieben waren wurden die aktiven Kameraden kurzerhand

eingeladen. Die Einladung der Jugendfeuerwehr wurde nach den

anstrengenden Einsätzen dankend angenommen! Anschließend kehrte

langsam Ruhe in die Wache ein, die letzten Betten wurden aufgebaut

und die Jugendlichen bereiteten sich auf die Nachtruhe vor. Aber

gegen 22:30 heulte wieder die Sirene auf. Im Solebad war es zu einer

Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage gekommen. Nachdem die

Gruppen eingetroffen waren, wurde den Jugendlichen kurz die

Funktionsweise der Brandmeldeanlage erklär und wie die relevanten

Informationen für die Feuerwehr ausgelesen werden können. Es stellte

sich heraus, dass insgesamt drei unterschiedliche Meldegruppen

aufgelaufen waren. Die Fahrzeuggruppen teilten sich auf und suchten

die betroffenen Melder. Nachdem weder eine Verrauchung noch

Brandgeruch festgestellt werden konnte, wurde von einem Fehlalarm

ausgegangen und die Anlage zurückgestellt. Zum Glück blieb die Sirene

für den Rest der Nacht stumm, sodass die Jugendlichen bis zum Morgen

durchschlafen konnten. Nachdem Jugendliche und Betreuer am nächsten

Morgen gefrühstückt hatten, wurden die Betten zurückgebaut, die

Fahrzeuge gesäubert und die Feuerwache aufgeräumt. Da uns auch an

diesem Tag das Wetter mehr als gewogen war, fanden sich diejenigen,

die mit Ihren Aufgaben bereits fertig waren, zu einer schnelle Runde

Volleyball zusammen. Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen waren fand

noch eine kleine Aussprache statt. Das Fazit fiel dabei klar aus: Die

Mühen der Betreuer und der Kameraden, die bei der Vorbereitung der

Übungen unterstützt hatten, hatten sich gelohnt. Jugendwart Björn

Spatzier hob nochmals die Reaktion der Jugendlichen auf den realen

Einsatz positiv hervor und leitete Lob und Anerkennung der aktiven

Kameraden an die Jugendlichen weiter. Sowohl das bemerkenswerten

Tempo beim Bestücken des Fahrzeugs nach der Alarmierung, als auch die

Hilfsbereitschaft bei der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft

nach den Einsätzen war sehr positiv aufgefallen. Gegen 10:30 Uhr

wurde der Berufsfeuerwehrtag dann offizielle beendet und die

Jugendlichen in den sonnigen Sonntag entlassen.

