POL-REK: 180507-6: Beim Entladen lebensgefährlich verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) –

Ein 77-Jähriger hat am Montag (07. Mai) gegen 15:00 Uhr auf einer

Baustelle an der Luxemburger Straße seinen LKW entladen. Dieser

kippte um verletzte den Mann lebensgefährlich.

Der Mann aus dem Kreis Gerolstein (Rheinland-Pfalz) fuhr mit

seinem Lkw auf der vom öffentlichen Straßenverkehr abgesperrten

Baustelle zwischen der Luxemburger Straße und der Eschweiler Straße.

Dort entlud er seinen Kipper. Während des Abladens fiel der Lkw aus

bislang unbekannten Gründen auf die rechte Fahrzeugseite.

Dabei stürzte der 77-Jährige im Fahrerhaus und verletzte sich

lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Zudem

war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Polizisten verständigten

seine Angehörigen. Die Firma kümmerte sich um den Lkw. Das

Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgrund des

Arbeitsunfalls aufgenommen. Diese dauern an. (wp)

