POL-STD: 55-jährige Autofahrerin bei nach Unfall mit Motorrad tödlich verletzt

Stade (ots) –

Am gestrigen frühen Abend kam es gegen kurz vor 19:00 h in

Ahlerstedt, In den Wiesen (Kreisstraße 54) an der Kreuzung mit der

Kreisstraße 55 zu einem schweren Unfall zwischen einem PKW und einem

Motorrad.

Eine 55-jährige Fahrerin eines Daihatsu aus Jork war zu dem

Zeitpunkt mit ihrem Auto auf der K 55 unterwegs und fuhr auf die

Kreuzung mit der K 54 zu.

Hier übersah sie aus bisher ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines

68-jährigen Fahrer eines Honda-Motorrades aus Hassendorf, der auf der

K 54 in Richtung Sittensen unterwegs war.

Das schwere Krad prallte in die Fahrerseite des PKW, der durch die

Wucht des Aufpralls auf das Dach kippte.

Die 55-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche

Verletzungen, der sofort eingesetzte Rettungsdienst und der Notarzt

aus Buxtehude konnte ihr nicht mehr helfen, sie verstarb noch an der

Unfallstelle.

Der Motorradfahrer und seine 24-jährige Mitfahrerin erlitten bei

dem Unfall schwere Verletzungen und mussten mit den beiden

Rettungshubschraubern Christoph Hansa auf Hamburg und Christoph 42

aus Rendsburg in Hamburger Kliniken geflogen werden.

Die Feuerwehren aus Ahlerstedt und Ahrensmoor wurden alarmiert und

rückten an der Einsatzstelle an. Sie unterstützen den Rettungsdienst

bei der Versorgung der Unfallopfer, sicherten die Unfallfahrzeuge ab

und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.

Ersthelfer, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, hatten

sofort den Notruf gewählt, die Schwerverletzte aus dem Unfallfahrzeug

gerettet und alle Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungskräfte

betreut.

Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst übernahm die

Koordination der Rettungsarbeiten am Unfallort.

Da der Unfallhergang zunächt völlig unklar erschien, wurde ein

Gutachter der DEKRA hinzugezogen, der sich ein Bild von der

Unfallstelle und dem Fahrzeugbeschädigungen machte.

Der Daihatsu und das Motorrad wurden bei dem Unfalls schwer

beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Kreuzung der beiden Kreisstraßen 54 und 55 musste für die Zeit

der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis

gegen 21:30 h voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, zu

größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige

sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehude Polizeikommissariat zu

melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Stade | Publiziert durch presseportal.de.