FW-Dorsten: Waschmaschine löst Kellerbrand aus. Kein Personenschaden.

Dorsten, Lebensteinring, 07:31 Uhr (ots) –

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem

Kellerbrand in den Ortsteil Lembeck alarmiert. Bei Eintreffen der

ersten Einsatzkräfte war im Keller eines Einfamilienhauses eine

Waschmaschine in Brand geraten. Der Brand konnte unter Atemschutz

gelöscht und die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter belüftet

werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Im Einsatz

befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Lembeck

und Wulfen. (DH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dorsten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dirk Heppner

Telefon: 02362/66-3280

E-Mail: dirk.heppner@dorsten.de

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Dorsten | Publiziert durch presseportal.de.