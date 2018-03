FW-HF: Feuerwehr Herford zu PKW-Brand alarmiert – erheblicher Sachschaden

Herford (ots) –

Am Montagabend gegen 19:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der

hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Herford mit dem Stichwort „Feuer

KFZ – Stufe 1″ in die Straße „Auf dem Dudel“ alarmiert. Die Fahrerin

eines BMW hatte Feuer im Motorraum Ihres Fahrzeugs bemerkt und

alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr vom TLF

4000 zügig gelöscht werden, es entstand jedoch erheblicher

Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Ursache für das Feuer war zunächst

unklar und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei sein,

die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 3.500 Euro. Die Feuerwehr

Herford war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften für ca. 40

Minuten im Einsatz.

