FW-OG: Kellerbrand erfordert Evakuierung der Bewohner

Offenburg (ots) – Die Feuerwehr Offenburg war am Montag gegen

17.00 Uhr mit einem Großaufgebot an Hilfskräften in den Tulpenweg in

Hildboltsweier ausgerückt.

Im Keller eines Einfamilienhauses war ein Schadenfeuer

ausgebrochen, das sich rasch in dem großen, als Abstellraum genutzten

Raum ausbreiten konnte.

Die Bewohner, ein Ehepaar mit seinen zwei Kindern sowie die

pflegebedürftige Mutter eines der Eheleute konnten sich vor

Eintreffen der ersten Hilfskräfte auf die Terrasse retten. Die Mutter

wurde aufgrund einer akut medizinischen Notwendigkeit durch den

Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht. Der

ausgedehnte Brand in dem Kellerraum konnte nach einer knappen viertel

Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Das in dem Raum abgestellte

Inventar nahm jedoch massiven Schaden.

Für die Einsatzmaßnahmen mussten mehrere Atemschutztrupps sowie

zwei motorbetriebene Ventilatoren und eine Wärmebildkamera eingesetzt

werden.

Durch die intensive Rauchentwicklung entstand auch in den übrigen

Zimmern des zweigeschossigen Hauses erheblicher Schaden.

Die Hauskatze der Familie konnte unversehrt aus dem Obergeschoss

gerettet werden.

Die Schadenhöhe und Brandursache wird ermittelt. Die Bewohner

konnten für über die Nacht bei Angehörigen unterkommen. Das Haus ist

vorübergehend nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr war bis zum Abend mit sieben Fahrzeugen und knapp 30

Einsatzkräften tätig. (SCH.)

