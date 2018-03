FW-E: Feuer in einer Lagerhalle im Westviertel

Essen-Westviertel; Frohnhauser Str; 12.03.2018; 15:05 Uhr (ots) –

Kurz nach 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Essen am Montanachmittag

zu einer Rauchentwicklung im Bereich Westendhof alarmiert. Als die

ersten Kräfte eintrafen, musste erst einmal die genaue Einsatzstelle

eruiert werden. Es stellte sich dann heraus, dass eine leerstehende

Lagerhalle an einer Stichstraße der Frohnhauser Straße brannte. Da

die Halle nicht zugänglich war, mussten die Löschmaßnahmen mit

mehreren Strahlrohren, Wasserwerfern und mit Drehleitern von außen

erfolgen. Die Brandbekämpfung war dadurch extrem schwierig und

langwierig und die Rauchwolke war über weiten Teilen von Essen zu

sehen und zu riechen. Um eine Gefährdung für die Essener Bürgerinnen

und Bürger auszuschließen, wurden Messungen mit ABC

Erkundungsfahrzeugen durchgeführt. Eine zusätzliche Erschwernis war,

dass die Löschwasserversorgung auf dem Gelände nicht sehr ergiebig

war, so dass durch weitere Fahrzeuge Schlauchleitungen von der

Frohnhauser Straße verlegt werden mussten. Im Laufe der

Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrkollege durch eine

Schlauchkupplung, die ihn zum Glück nur am Helm traf. Er wurde zur

Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Die Brandbekämpfung

dauerte bis in die Abendstunden an und im Laufe der Nacht werden

immer wieder Einheiten zur Brandnachschau zur Einsatzstelle alarmiert

werden. Die Brandermittlung wird durch die Kriminalpolizei

durchgeführt. (SK)

