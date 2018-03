FW-MG: Küchenbrand am späten Abend

Mönchengladbach-Rheydt, 11.03.2018, 23:38 Uhr, Carl-Schurz-Str. (ots) –

Im Einsatz war die Feuer- und Rettungswache III Rheydt und die

Feuer- und Rettungswache II Holt, drei Rettungswagen, ein

Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Heute Abend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr und des

Rettungsdienstes die Meldung über einen Küchenbrand auf der

Carl-Schurz-Straße. Hier sollte es in einem Dreifamilienhaus zu einem

Küchenbrand gekommen sein wobei eine pflegebedürftige Person sich

noch im Gebäude aufhalten sollte. Die Leitstelle alarmierte sofort

die im Bereich Rheydt zuständige Feuer- und Rettungswache III und zur

Verstärkung ein weiteres Löschfahrzeug von der Feuer- und

Rettungswache II aus Holt. Zudem wurden der Rettungsdienst und der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Straße wurde an der

Brandstelle für die Dauer der Lösch- und Rettungsarbeiten durch die

Feuerwehr und einen Streifenwagen der Polizei gesperrt. An der

Einsatzstelle wurde festgestellt, dass der Treppenraum bereits

verraucht war. Die Hausbewohner wurden von den alarmierenden

Rauchwarnmeldern geweckt. Durch Befragung der Hausbewohner konnte

schnell festgestellt werden, dass alle Hausbewohner bereits in

Sicherheit waren, bis auf die pflegebedürftige Person oberhalb der

brennenden Wohnung im 1. OG. Diese wurde als erstes durch die

Feuerwehr aus der Wohnung im 2. OG gerettet. Ein weiterer Trupp der

Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das

Feuer brach in der Küche der Wohnung aus und hatte bereits auf die

Decke übergegriffen. Für die präklinische Untersuchung der

Hausbewohner standen drei Rettungswagen und der Notarzt zur

Verfügung. Die Hausbewohner blieben alle unverletzt. Parallel zu den

Löscharbeiten wurde mit einem Lüftungsgerät das Gebäude entraucht.

Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner im Erdgeschoss und im 2.

Obergeschoss zurück in ihre Wohnungen. Die Familie aus der

Brandwohnung wurde bei Familienangehörigen untergebracht. Die Polizei

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

