FW-GE: Nächtlicher Feuerwehrinsatz auf der Zentraldeponie im Gelsenkirchener Emscherbruch zieht sich bis in den Sonntagvormittag. / Feuerschein war über die Stadtgrenzen Gelsenkirchens zu sehen.

Gelsenkirchen (ots) –

„Feuerschein und Rauchentwicklung auf der Zentraldeponie

Gelsenkirchen“, meldete die Leitstelle der Feuerwehr Herne den

Gelsenkirchener Kollegen gegen 04:00 Uhr heute Morgen. Passanten

hatten in Herne diesen Notruf abgesetzt, nachdem sie diese

Beobachtung gemacht hatten. Weil sich die Deponie auf Gelsenkirchener

Stadtgebiet befindet, wurden Einheiten der Wache Buer, Hassel und

Altstadt in den Emscherbruch entsandt. Bereits auf der Anfahrt war

der Feuerschein deutlich für die Einsatzkräfte sichtbar. Auf Grund

der schwierigen Geländeverhältnisse und dem damit zu erwartenden

Mehraufwand für die Löschwasserversorgung, wurde Gesamtalarm für die

Freiwillige Feuerwehr Gelsenkirchen gegeben. Im oberen, südlichen

Bereich der Deponie brannte Müll auf einer Fläche von rund 200

Quadratmetern. Mit mehreren Strahlrohren wurde die Brandbekämpfung

eingeleitet und somit die Ausbreitung auf weitere Bereiche der

Deponie verhindert. Mitarbeiter des Deponiebetreibers besetzten 2

Planierraupen und einen Kettenbagger und deckten die brennende Fläche

zudem mit Erdreich ab. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die

Mittagsstunden des Sonntag, wobei die Kräfte nach Einbruch des Tages

deutlich reduziert werden konnten. Während der Einsatzdauer wurden

die Wachen der Berufsfeuerwehr mit den Kräften der Freiwilligen

Feuerwehr ergänzt. Erleichtert wurde die Erkundung des schwer

zugänglichen Geländes durch den Einsatz des kamerabestückten

Multikopters der Feuerwehr Gelsenkirchen, der der Einsatzleitung

aussagekräftige Luftbilder liefern konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Gelsenkirchen | Publiziert durch presseportal.de.