FW Lage: Maschinenbrand in Werkshalle

Lage (ots) –

Bei der Firma Lipperland Konserven im Ortsteil Ehrentrup hat der

Brand einer Kehrmaschine in einer Werkshalle großen Schaden

angerichtet. Der Löschzug Lage wurde um 20:21 Uhr alarmiert, nachdem

ein Anwohner zunächst einen Knall vernahm und danach eine

Rauchentwicklung auf dem Firmengelände feststellte. Die Einsatzkräfte

konnten den Brandherd in der bereits stark verrauchten Halle schnell

ausfindig machen und löschen. Anschließend mussten umfangreiche

Belüftungsmaßnahmen mit 4 Hochdrucklüftern durchgeführt werden. Nach

Angaben des technischen Leiters der Firma erlitt außer der

Kehrmaschine auch die Wasserenthärtungsanlage der Firma einen

Totalschaden, auch die in der Halle gelagerte Rohware muss entsorgt

werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden, da zum

Zeitpunkt des Unglückes im Betrieb nicht gearbeitet wurde. Nach einer

ersten Schätzung beläuft sich die Schadenhöhe auf etwa 100.000,-EUR.

Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Löschzüge Lage und

Kachtenhausen, der Einsatz war gegen 23:00 Uhr beendet.

