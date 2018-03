FW-E: Wohnungsbrand mit Menschenrettung im Dachgeschoss

Essen- Stoppenberg (ots) – Essen-Stoppenberg, Essener Str. Um

22:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand auf der Essener

Straße gerufen. Im Dachgeschoss eines 4 geschossigen Wohngebäudes

brannte es einer Wohnung. In der Wohnung wurde noch eine Person

vermutet. Mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem Hohlstrahlrohr

wurde die Person in der Wohnung gesucht, gefunden und gerettet. Mit

Verdacht auf Rauchgasintoxikation wurde der männliche Patient dem

Notarzt übergeben, rettungsdienstlich behandelt und dem zuständigen

Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Die Löschmaßnahmen die

parallel zur Personenrettung durchgeführt wurden, führten schnell zum

Erfolg. Des Weiteren wurde eine Überdruckbelüftung eingeleitet und

abschließend Schadstoffmessungen durchgeführt, die negativ verliefen.

Weitere Personen wurden nicht verletzt und die anderen Hausbewohner

konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen verbleiben. Zur

Brandermittlung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben

