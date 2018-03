FW-LK Leer: PKW rollt brennend in geparkte Autos

Heisfelde (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der

Ringstraße in Heisfelde, ist am Freitagabend ein Ford Mondeo in Brand

geraten. Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte hatten mit

Feuerlöschern versucht den Brand zunächst einzudämmen, dies gelang

jedoch nicht. Zeitgleich wurde die Feuerwehr Heisfelde alarmiert.

Wenige Minuten nach dem Alarm war das erste Fahrzeug der Feuerwehr

vor Ort. Der Motorraum des Ford stand bereits in Vollbrand, die

Flammen hatten auf den Innenraum übergegriffen. Kurz nach dem

Eintreffen der Feuerwehr, machte sich der Wagen in Folge der

Brandeinwirkung selbstständig und fuhr mit eingelegtem Gang, brennend

in zwei weitere PKW.

Die Einsatzkräfte gingen sofort gegen die Flammen vor und konnten

ein Übergreifen auf die zwei anderen Fahrzeuge verhindern. Dennoch

wurden die beiden Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der Ford Mondeo

wurde durch den Brand schwer beschädigt. Der Einsatz der Feuerwehr

konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden.

++ 09.03.2018 – 19:02 ++ ++ Heisfelde – Ringstraße ++

