FW-E: Gemeldeter Laubenbrand war eine alte Bahnmeisterei der Bahn AG

Essen-Altendorf (ots) – Essen-Altendorf, In der Hagenbeck. Am

Samstagmittag um 13:41 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Laubenbrand

nach Altendorf gerufen. Die ersteintreffenden Kräfte stellten fest,

dass es sich um ein zwei geschossigem Gebäude auf dem Bahngelände der

Bahn AG handelt und aus dem 1 OG. dunkler Rauch aus einem Fenster

drang. Nach dem Eintreffen des Notfallmanager der Bahn erhielt man

die Information, dass es sich um eine alte Bahnmeisterei handelt, die

leer steht und energiefrei ist. Unter Atemschutz versuchten 2 Trupps

im Innenangriff den Brand zu löschen, aber auf Grund der Statik des

Gebäudes wurde dieser Versuch abgebrochen und die Löschmaßnahmen von

außen durchgeführt. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung konnte das

Gebäude unter Sicht und mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen betreten

und noch erforderliche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die

angrenzende Oberleitung der Bahn wurde nicht in Mitleidenschaft

gezogen und auch der Bahnverkehr nicht beeinflusst. Personen kamen

nicht zu Schaden. Die Einsatzstelle wurde dem Bahnmanager übergeben

und die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

