FW-BO: Ereignisreicher Vormittag mit mehreren Bränden in Bochum

Bochum (ots) – Am Samstag den 10.03.2018 mussten drei Brände in

kurzer zeitlicher Folge von der Feuerwehr Bochum gelöscht werden.

Um 11:24 Uhr kam es in einem Untergeschoss eines

Mehrfamilienhauses an der Westenfelder Straße zu einem Kellerbrand.

Es gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die

den Brand meldeten. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und

Rettungswache 1 an der Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus

einem Untergeschossfenster und Flammen waren sichtbar. Der

Treppenraum war nicht verraucht, daher konnten die Bewohner im

Gebäude verbleiben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Brand

konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem

Strahlrohr abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung

verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester

setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der

Löscharbeiten wurde das Untergeschoss und die angrenzende Tiefgarage

mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen

Brandrauch befreit. Durch die Stadtwerke wurde die Stromversorgung zu

dem betroffenen Untergeschoss abgeschaltet. Um 12:30 Uhr war der

Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte vor

Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Höntrop der

Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum

entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeitgleich kam es um 11:40 Uhr im dritten Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses Auf dem Backenberg zu einem Küchenbrand. Es gingen

mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand

meldeten. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache 3

an der Einsatzstelle eintraf hatten die Bewohner bereits

Löschmaßnahmen eingeleitet. Der Brand konnte durch einen Trupp unter

Atemschutz endgültig abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung

verhindert werden. Fünf Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung sowie

eine leichte Brandverletzung und mussten durch den anwesenden

Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus transportiert. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden

die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter

belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Durch die

Stadtwerke wurde die Stromversorgung zur Küche abgeschaltet. Um 12:40

Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 22

Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die

Löscheinheiten Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt

wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die

Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Um 12:04 Uhr kam es im Ruhrpark zu einem Feuer in einer

Müllpresse. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter des

Ruhrparks Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr flutete die

Müllpresse mit Löschschaum. Um 13:00 Uhr war der Einsatz der

Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: +49 (0)234 9254-978

Verfasser: Michael Hatwig

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bochum | Publiziert durch presseportal.de.