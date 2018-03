FW Dinslaken: Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungsbrand

Dinslaken (ots) – In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr

Dinslaken zur Wilmastraße gerufen. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr

alarmiert, da er den Warnton eines Rauchmelders aus einer

Nachbarwohnung hörte. Auf Klingeln und Klopfen reagierte der Bewohner

aber nicht. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr konnte die Türe

gewaltsam öffnen. Rauch drang den Einsatzkräften aus der Wohnung

entgegen. Eine Person wurde schlafend in der Wohnung entdeckt und ins

freie begleitet. Die Wohnung wurde gelüftet. Ursache war vermutlich

das vergessene Essen auf dem Herd in der Küche. Die frühzeitige

Warnung durch den Rauchmelder und dem aufmerksamen Nachbarn

verhinderte Schlimmeres. Der Bewohner konnte nach den

Lüftungsmaßnahmen unverletzt in seine Wohnung zurück. Die Feuerwehr

Dinslaken war mit den hauptamtlichen Kräften und einem Löschfahrzeug

vor Ort.

