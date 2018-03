FW-WAF: Brand im Toilettentrakt

Ahlen (ots) –

Die Feuerwehr Ahlen Löschzug Hauptwache und der Löschzug Süd

wurden am 9.03.18 um 15:32 Uhr alarmiert. Auf dem Schulhof der

Albert-Schweizer Schule brannte es in einem Toilettentrakt. Ein Trupp

wurde unter Atemschutz und einem CAFS-Rohr im Innenangriff

eingesetzt. Die Oberlichter wurden gewaltsam geöffnet, um eine

Abluftöffnung zu schaffen. Ein Hochleistungslüfter wurde zur

Entrauchung eingesetzt. Die starke Rauchentwicklung wurde durch einen

brennenden Handtuchhalter aus Kunststoff ausgelöst. Die Einsatzstelle

wurde an die Polizei übergeben.

