FW-E: Verkehrsunfall auf A40 Fahrtrichtung Bochum, schwerverletzte Frau in Kleinwagen

Essen-Kray, A 40 Fahrtrichtung Bochum, Höhe der Ausfahrt Gelsenkirchen (B 227), 09.03.2018, 15.11 Uhr (ots) –

Um 15.11 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen am

Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A40 in

Fahrtrichtung Bochum, in Höhe der Ausfahrt Gelsenkirchen (B 227),

aus. Vor Ort kam ein Opel Corsa aus bisher unbekannter Ursache von

der Fahrbahn ab, prallte mit hoher Geschwindigkeit in die rechte

Leitplanke der Autobahn und wurde dadurch schwer beschädigt. Die 31

Jahre alte Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch den

Unfall schwer verletzt. An dem Unfall waren sonst keine weiteren

Fahrzeuge beteiligt. Nachdem die Erstversorgung der Patientin durch

eine Notärztin, eine Rettungswagenbesatzung und ein Löschfahrzeug

vorgenommen wurde, wurde eine patientenorientierte Rettung durch die

Einsatzkräfte durchgeführt. Dazu wurde das Dach und die Heckklappe

des Kleinwagens durch hydraulisches Rettungsgerät abgenommen und die

Patientin schonend aus dem Fahrzeug befreit. Die junge Frau wurde

unter notärztlicher Behandlung in ein zuständiges Krankenhaus

transportiert. Der Verkehrsfluss konnte auf der dreispurigen Strecke

auch während der Rettungsarbeiten einspurig erhalten bleiben,

trotzdem kam es bedingt durch den Unfall zu einem langen Stau. Die

Unfallursache ist unklar, deshalb ermittelt die Polizei. (BW)

