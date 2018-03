FW-RE: Brennender Teppich – zwei verletzte Personen

Recklinghausen (ots) – Am Freitagnachmittag (09.03.2018) kam es um

14.00 Uhr auf der Hochlarmarkstraße im gleichnamigen Stadtteil von

Recklinghausen zu einem Brand mit zwei verletzten Personen.

An der Einsatzstelle war ein Teppich in Brand geraten. Dieser

konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht

werden. Durch den Brand wurden zwei Personen verletzt (eine Person

leicht, eine schwer). Eine jugendliche Person erlitt

Rauchvergiftungen, die zweite weibliche Person (50 Jahre) erlitt

Verbrennungen an den Extremitäten.

Beide Personen wurden notärztlich untersucht und in Krankenhäuser

transportiert. Der Einsatz der Feuerwehr konnte zügig beendet werden.

Die Feuerwehr Recklinghausen war mit 30 Einsatzkräften der

Löschzüge Feuer- und Rettungswache, Süd, Ost, der

Tagesdienstunterstützung sowie der Rettungsdienste aus Recklinghausen

und Castrop-Rauxel circa eine Stunde im Einsatz.

Zur Brandursache und Höhe eines eventuellen Sachschadens kann die

Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die Polizei.

