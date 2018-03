FW-OG: Schadenfeuer in Lackierhalle im Offenburger Norden

Offenburg (ots) –

Die Feuerwehr war am Freitag gegen 12.30 Uhr in die Windschläger

Straße im Offenburger Teilort alarmiert worden.

In der Lackierhalle eines Landmaschinenherstellers war es zum

Brand eines Dampfstrahlgerätes gekommen. Durch die starke

Rauchentwicklung aus der Maschine wurde der komplette Hallenbereich

mit Werkstatt, Produktion und Lackierbereich stark in Mitleidenschaft

gezogen. Mitarbeiter des Betriebes hatten jedoch geistesgegenwärtig

reagiert und mit mehreren tragbaren Feuerlöschern den Brand

niedergehalten. Dennoch zog der Rauch in Minutenschnelle durch das

Firmengebäude. Glücklicherweise wurde keiner der Mitarbeiter oder der

eingesetzten Feuerwehrleute verletzt.

Ein Atemschutztrupp löschte das Schadenfeuer in der Lackierhalle,

ein weiterer Trupp kontrollierte den Brandbereich mit einer

Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester.

Die verrauchten Werksteile wurden mit drei

Hochleistungsventilatoren über einen längeren Zeitraum hinweg

belüftet.

Zur Schadenursache kann momentan nur spekuliert werden.

Hinsichtlich der Schadenhöhe sind die abschließenden Ermittlungen der

Polizei abzuwarten.

Die Werkhalle ist derzeit noch nicht wieder nutzbar.

Der verstärkte Löschzug war mit sechs Fahrzeugen und rund 30

Einsatzkräften bis nach 14.00 Uhr tätig. (SCH.)

