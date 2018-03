FW Menden: Brennender PKW vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht

Menden (ots) –

Der Nachbar eines Wohnhauses am Embertshof im Ortsteil Bösperde

bemerkte, dass der in der dortigen Hofeinfahrt abgestellte PKW in

Brand geraten war. Umgehend informierte er die Bewohner, zusammen

leiteten sie erste Löschmaßnahmen ein. Zwei Feuerlöscher und ein

Gartenschlauch zeigten schnell Wirkung: Beim Eintreffen der

zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr qualmte der PKW nur noch

leicht. Die durch die Brandeinwirkung verzogenen Motorhaube musste

durch die Feuerwehr mittels Brechwerkzeug geöffnet werden. Mit einem

Kleinlöschgerät wurden die letzten Glutnester abgelöscht. Nach knapp

30 Minuten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwache Menden wieder

einrücken.

