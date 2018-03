IM-MV: Nord-IMK in Schwerin: Innenminister schließen Bündnis gegen Wohnungseinbruch/Minister Caffier lobt konstruktive Zusammenarbeit im Nordverbund

Schwerin (ots) –

Am heutigen Donnerstag (8. März 2018) tagte in Schwerin die

Konferenz der Innenminister und Innensenatoren der fünf norddeutschen

Küstenländer (kurz: Nord-IMK). Mecklenburg-Vorpommerns Minister für

Inneres und Europa Lorenz Caffier hatte seine Amtskollegen

Hans-Joachim Grote, Minister für Inneres, ländliche Räume und

Integration Schleswig-Holsteins, Boris Pistorius, Minister für

Inneres und Sport Niedersachsens, Ulrich Mäurer, Senator für Inneres

der Freien Hansestadt Bremen und Bernd Krösser, Staatsrat der Behörde

für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg, zu einem

allgemeinen politischen und fachlichen Meinungsaustausch eingeladen,

um über aktuelle Themen der Innenpolitik zu sprechen.

„Die geografische Lage der norddeutschen Küstenländer führt auch

zu gemeinsamen innenpolitischen Interessen. Das Ziel des heutigen

Treffens war es, die gemeinsame Sicherheitspolitik für und in

Norddeutschland sowie weitere aktuelle innenpolitische Themen in der

Küstenregion zu erörtern und abzustimmen“, sagte der gastgebende

Ressortchef Lorenz Caffier zum Abschluss der Tagung auf einer

gemeinsamen Pressekonferenz. „In vielen Fragen der Innenpolitik

verfolgen wir gemeinsame Interessen und sind bereit, diese auch

durchzusetzen.“

In einem ersten Veranstaltungsteil ging es um Themen der

zivil-militärischen Zusammenarbeit, über die sich die fünf

Ressortchefs mit Generalmajor Breuer, dem Kommandeur des Kommandos

Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kdo TerrAufgBw), sowie den

Kommandeuren der fünf norddeutschen Landeskommandos austauschten. Des

Weiteren wurden Erfahrungen der Bundeswehr aus gemeinsam mit

einzelnen Bundesländern durchgeführten Übungen wie GETEX 2017

(„Gemeinsame-Terrorismusabwehr-Exercise“) geschildert. Generalmajor

Breuer informierte die Teilnehmer außerdem über eine in den Jahren

2018 und 2019 in verschiedenen Bundesländern geplante

Katastrophenschutzübung der Bundeswehr. Angesprochen wurden auch für

dieses und nächstes Jahr geplante größere Straßentransporte und

Verlegungsfahrten von Militärfahrzeugen durch Norddeutschland.

Gemeint sind hier Transporte und Fahrzeugbewegungen im Rahmen des

planmäßigen Austausches der in Polen und im Baltikum stationierten

US- bzw. NATO-Einheiten.

Im zweiten Teil der Nord-IMK befassten sich die Innenminister und

-senatoren u.a. mit folgenden Themen:

– Elektronische Aufenthaltsüberwachung

Ein wichtiges Thema in den Ländern ist derzeit die Einführung der

elektronischen Aufenthaltsüberwachung in die Polizeigesetze zur

Abwehr drohender terroristischer Straftaten. In

Mecklenburg-Vorpommern befindet sich der Gesetzentwurf zur Änderung

des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes derzeit in den

parlamentarischen Beratungen. Eine Beschlussfassung durch den Landtag

wird voraussichtlich nächste Woche erfolgen. Zur Abwehr drohender

terroristischer Straftaten können dann Personen mit einer

elektronischen Fußfessel versehen werden. Die Maßnahme darf nur

durch einen Richter angeordnet werden und ist auf höchstens drei

Monate zu befristen. Gleiches gilt für die Verlängerung. Auch

aufenthaltsrechtlich ist mit § 56a des Aufenthaltsgesetzes die

Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung möglich.

Bislang wird die elektronische Fußfessel nur bei entlassenen

Straftätern eingesetzt, die weiterhin als gefährlich gelten. Daher

war für die Ressortchefs eine direkte Abstimmung mit den anwesenden

Vertretern der für die Überwachung zuständigen Stellen ein guter

Auftakt für den anschließenden Meinungsaustausch.

„Verbrecher und Terroristen dürfen keine „sicheren Häfen“ in

einzelnen Ländern für ihre Aktivitäten finden, sondern wir brauchen

flächendeckende und zwischen den Ländern bestmöglich abgestimmte

Befugnisse der Landespolizeien“, betonte Innenminister Caffier. „Es

geht hier um Gefahrenabwehr und wenn wir Anschläge dadurch verhindern

können, dass wir diesen Personen Aufenthaltsvorgaben machen, die wir

auch kontrollieren können, dann sollten die Länder dies auch in jedem

Fall schnell tun.“

– Geplante gemeinsame Abschiebungshafteinrichtung in Glücksstadt

Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten sich

Ende letzten Jahres auf die Errichtung einer gemeinsamen

Abschiebungshafteinrichtung in Glücksstadt (Schleswig-Holstein) mit

insgesamt 60 Plätzen für Männer und Frauen geeinigt. Jeweils 20

Plätze sollen den Ländern Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zur

Verfügung gestellt werden. Verantwortlich für den Betrieb der neuen

Einrichtung wird Schleswig-Holstein sein. Die Innenressorts der

Länder erarbeiten derzeit eine Vereinbarung zum Verfahren und zur

Kostenerstattung.

Die Ressortchefs der drei Bundesländer unterzeichneten auf der

Nord-IMK einen Letter of Intent. In dieser Absichtserklärung wird

hervorgehoben, dass sich humanitäre Flüchtlingspolitik auch am Umgang

mit denjenigen messen lassen muss, die kein Bleiberecht in

Deutschland haben und in ihre Herkunftsländer oder

aufnahmeverpflichtete Drittländer zurückkehren müssen. „Hierbei hat

freiwillige Rückkehr grundsätzlich Vorrang vor staatlichem Zwang“, so

Minister Lorenz Caffier. „Folgen vollziehbar ausreisepflichtige

Ausländerinnen und Ausländer ihrer Ausreisepflicht freiwillig jedoch

nicht oder ist aus Gründen der öffentlichen Sicherheit eine

Überwachung der Ausreise erforderlich, sind die handelnden Behörden,

allen voran die Ausländerbehörden, gehalten, diese zwangsweise

durchzusetzen. Zu diesem Zweck ist es unter Umständen unvermeidbar,

Betroffenen die Freiheit zu entziehen und als ultima ratio zur

Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung richterlich angeordnete

Abschiebungshaft zu vollziehen. Abschiebungshaft ist keine

Demonstration von Härte, sondern von Recht und Gesetz.“

– Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Reichsbürger

Im Zuge der Konferenz bekräftigten die Innenminister und

-senatoren der Küstenländer noch einmal ihren gemeinsamen Standpunkt

zum Waffenentzug bei Reichsbürgern und tauschten ihre Erfahrungen

aus.

„Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten! Deshalb ist es

unser entschlossenes Ziel, bei Vorliegen entsprechender Erkenntnisse

und nach Einzelfallprüfung Reichsbürgern und Extremisten die

waffenrechtliche Erlaubnis zu verwehren beziehungsweise zu entziehen.

Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland

und somit die geltenden Rechte, das Grundgesetz, deutsche Behörden

und Gerichte nicht an und besitzen grundsätzlich keine

Zuverlässigkeit im Sinne des Waffengesetzes“, so Minister Caffier. Er

nutzte die Nord-IMK dazu, um von den bisherigen Erfahrungen in

Mecklenburg-Vorpommern zu berichten. Hier gibt es 28 Personen, die

vom Verfassungsschutz als Reichsbürger oder Selbstverwalter

eingestuft wurden und die über eine oder mehrere waffenrechtliche

Erlaubnisse verfügen (Stand: 12.02.2018). In 25 dieser Fälle haben

die Waffenbehörden bisher aufgrund eines ministeriellen Erlasses und

mit Hilfe der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und der Polizei

die Feststellung der Unzuverlässigkeit eingeleitet.

– Vereinbarung der norddeutschen Länder über das gemeinsame

Vorgehen zur Bekämpfung der länderübergreifenden

Eigentumskriminalität und insbesondere des

Wohnungseinbruchsdiebstahls durch organisierte Banden unterzeichnet

Bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität und insbesondere des

Wohnungseinbruchsdiebstahls durch organisierte mobile Tätergruppen

wollen die Länder des Nordverbunds ihre länderübergreifende

Zusammenarbeit weiter intensivieren. Das betrifft den

Informationsaustausch und länderübergreifende Ermittlungen ebenso wie

gemeinsame Auswerte- und Analyseprojekte, um mobile Tätergruppen zu

identifizieren. Auch gemeinsame Ermittlungsgruppen bei erkannten

Tatserien, Tatkomplexen oder Gruppierungen können sich die

Ressortchefs vorstellen. Die Innenminister und -senatoren der

Norddeutschen Küstenländer sehen in der heute unterzeichneten

Kooperationsvereinbarung eine geeignete Grundlage für das

länderübergreifende Zusammenwirken, um Wohnungseinbruchdiebstahl

präventiv und repressiv zu bekämpfen.

– Stand der Einführung der „BodyCam“ in den norddeutschen

Küstenländern

In Mecklenburg-Vorpommern ist das Thema gerade hochaktuell. In der

nächsten Woche wird der Landtag voraussichtlich über den

Gesetzentwurf zur Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, der

unter anderem die Ermächtigungsgrundlage für den Einsatz der BodyCam

im Rahmen eines Pilotprojekts enthält, entscheiden. Bei diesem

Einsatzmittel steht die präventive Zielrichtung im Vordergrund, denn

ein potenzieller Störer, der damit rechnen muss, dass selbst ein

plötzlicher körperlicher Übergriff aufgezeichnet wird, könnte eher

geneigt sein, von einer solchen Handlung Abstand zu nehmen. „Immer

mehr Polizisten beklagen eine zunehmende Respektlosigkeit und

wachsende Aggressivität der Polizei gegenüber. Beim Einsatz der

Kameras geht es vorrangig um die Eigensicherung der Beamtinnen und

Beamten und um den Schutz Dritter. Es besteht aber auch die

Möglichkeit, gefährliche Einsatzsituationen beweissicher zu

dokumentieren. Ich bin überzeugt, dass der Kameraeinsatz aufgrund der

offenen Aufzeichnung in vielen Fällen zur Deeskalation beitragen

wird“, so Minister Caffier. Er betonte, dass Videos ohne Anlass auf

Vorrat nicht aufgenommen werden dürfen. Ein Einsatz wird nur erlaubt

sein, um die hochrangigen Rechtsgüter Leib und Leben zu schützen.

Die Mitglieder der Nord-IMK befürworteten einen regelmäßigen

Austausch hinsichtlich der praktischen Anwendung der „BodyCam“ und

des Erfolgs als polizeiliches Einsatzmittel.

– OVG-Urteil Bremens zur Kostenbeteiligung der DFL an

Polizeieinsätzen

Keine einheitliche Linie vertreten die norddeutschen Innenminister

und -senatoren zur Kostenbeteiligung der DFL an Polizeieinsätzen.

„Ich bin der Auffassung, dass eine finanzielle Beteiligung an den

polizeilichen Einsatzkosten durch die Vereine und Verbände der Gewalt

im Fußball und der damit einhergehenden konstant hohen Belastung der

Polizei aus Anlass von Fußballspielen nicht entgegenwirkt“, so Lorenz

Caffier.

Nach dem Gleichheitsgrundsatz könnte eine solche Regelung

grundsätzlich jeden Verein, jede Sportveranstaltung oder

möglicherweise auch große Konzert- und Eventveranstaltungen treffen,

bei der die Polizei zum Einsatz kommt, was nicht Ziel sein könne.

