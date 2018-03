POL-MA: Neckarbischofsheim: Wohnungseinbruch; Kleintresore mit Waffe und Munition entwendet; Zeugen dringend gesucht

Neckarbischofsheim (ots) – Bereits am vergangenen Wochenende wurde

in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Flinsbach eingebrochen.

Zwischen Freitag, dem 2. März, 9 Uhr und Samstag, den 3. März, 4

Uhr, brachen der oder die Täter eine Tür auf der rückwärtigen

Gebäudeseite auf und durchsuchten im Erdgeschoss sämtliche Räume

Schränke und Schubladen. Dabei fielen ihnen zwei kleinere

Schranktresore in die Hände, in denen sich getrennt voneinander eine

Sportpistole Kaliber 22 und eine größere Anzahl der dazugehörigen

Munition befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf weit über 3.000.- Euro.

Am Montagvormittag (4. März), gegen 10.30 Uhr, entdeckte

schließlich ein Zeuge in einem Waldstück des Gewanns „Hardt“ an der K

4284, zwischen Neckarbischofsheim und Ehrstädt die beiden Tresore.

Sie waren aufgebrochen und aus ihnen fehlten die Sportpistole sowie

ein Großteil der Munition.

Beide Tresore wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch

untersucht. Ein Ergebnis hierzu steht noch aus.

Zeugen, die bezüglich des Einbruchs in Flinsbach sowie zur

Auffindestelle in rund zehn Kilometern Entfernung Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

