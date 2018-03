POL-RE: Dorsten: Sattelzug gestohlen

Recklinghausen (ots) – Einen kompletten Sattelzug im Wert von

200.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag gestohlen.

Die grüne Sattelzugmaschine mit dem grünen Auflieger stand geparkt an

der Lünsingskuhle und war am Donnerstag um 04.30 h verschwunden. Auf

dem grünen Auflieger ist in gelber Schrift der Firmenname gedruckt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361

111 in Verbindung zu setzen.

