FW-PL: Drei Brandmeldungen beschäftigten am Donnerstagmorgen fast die gesamte Plettenberger Feuerwehr.

Plettenberg (ots) –

Um kurz nach 05:00 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr mit den

Einheiten Feuer- und Rettungswache und Eiringhausen zu einer

automatischen Feuermeldung per Brandmeldeanlage in einem

Industriebetrieb in der Bannewerthstraße gerufen. Vor Ort angekommen

und bei der näheren Erkundung stellten die Einsatzkräfte eine

Verrauchung einer Lager- und einer angrenzenden Produktionshalle

fest. Umgehend wurden die Einheiten Ohle und Selscheid nachalarmiert,

da von einem Brandereignis ausgegangen werden musste. Unter

Atemschutz, mit Löschrohr und Wärmebildkamera ausgerüstet, gingen die

Trupps in die vom Rauch beaufschlagten Hallenbereiche vor. Einen

Brand konnten die Rettungskräfte allerdings auch nach Entrauchung der

Hallen mithilfe von feuerwehreigenen Hochleistungslüftern bis zum

Einsatzende gegen 06:30 Uhr nicht diagnostizieren. Die Ursache blieb

bis dahin zunächst unklar. Der Betreiber der Firma wurde von der

Feuerwehr darum gebeten im Verlauf des Tages unter genauer

Beobachtung den Produktionsbetrieb wieder aufzunehmen. Noch während

des Einsatzes erreichte die Feuer- und Rettungsleitstelle des

Märkischen Kreises gegen 05:50 Uhr der Notruf eines Hausmeisters der

neuen Dreifachturnhalle in der Albert-Schweitzer-Straße in

Böddinghausen. Dieser hatte beim Aufschließen des Gebäudes

Brandgeruch wahrgenommen und vermutete einen Kabelbrand. Mit dem

Stichwort „Brand im Gebäude“ wurden daraufhin die Einheiten

Stadtmitte, Landemert und Holthausen alarmiert. Vor Ort angekommen

gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Erkundung in das

Gebäude vor. Als Ursache stellte sich ein Brand in einem

Schaltschrank eines Technikraumes heraus. Das Feuer war bereits

selbst erloschen, weshalb Löschmaßnahmen seitens der Feuerwehr nicht

mehr erforderlich wurden. Kurz nach 07:00 Uhr dann erneut Alarm für

die Einheiten Feuer- und Rettungswache und Eiringhausen. Erneut hatte

die Brandmeldeanlage des Industriebetriebes wie am Morgen zuvor in

der Bannewerthstraße ausgelöst. Und wieder waren Lager- und

Produktionshalle verqualmt. In diesem Fall hatte jedoch ein

Mitarbeiter des Betriebes eine Vermutung, weshalb die Feuerwehr den

Kompressorraum genauer unter die Lupe nahm. Die Ursache für die

Einsätze konnte daraufhin schnell gefunden werden. Ein Kompressor,

welcher für die Druckluftversorgung des Betriebes zuständig ist,

hatte offensichtlich einen Motorschaden. Dabei ausgetretenes Öl war

auf den heißen Motor gelaufen und hatte für eine entsprechende

Rauchentwicklung gesorgt. Nach Querlüftung der Hallenbereiche konnte

die Feuerwehr wieder in ihre Standorte einrücken. Zur Höhe der bei

den Einsätzen entstandenen Sachschäden kann die Feuerwehr keine

Auskunft erteilen.

