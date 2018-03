POL-MR: Q 5 angefahren;Einbrecher schlägt Scheibe ein;Fahrertür beschädigt;Diesel abgezapft;Hoher Schaden an Corsa – Polizei sucht Unfallverursacher;Autofahrer touchiert geparkten Suzuki;

Marburg-Biedenkopf (ots) – Q 5 angefahren

Marburg: Auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Straße

„Ketzerbach“ fuhr ein Autofahrer am Dienstag, 6. März zwischen 15.15

und 18 Uhr gegen einen abgestellten schwarzen Audi Q 5. Der Schaden

an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich nach dem missglückten

Parkmanöver des Unbekannten auf 2000 Euro. Hinweise bitte an die

Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher schlägt Scheibe ein

Marburg: Mit einem Stein schlug ein Unbekannter zwischen Mittwoch,

7. März, 18.20 Uhr und Donnerstag, 8. März, 5.50 Uhr in der Straße

„Am Richtsberg“ die Scheibe einer Apotheke ein. Er stieg durch die

Öffnung ins Innere und stahl diverse Medikamente. Bei dem gewaltsamen

Vorgehen verursachte der Einbrecher einen Schaden von 2000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die

Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Fahrertür beschädigt

Marburg: Wahrscheinlich beim Öffnen seines Wagens beschädigte ein

Unbekannter die Tür eines geparkten schwarzen Mercedes und

verursachte eines Schaden von 250 Euro. Der Vorfall ereignete sich

zwischen Dienstag, 6. März, 19 Uhr und Mittwoch, 7. März, 9.30 Uhr

auf dem Parkplatz des Aquamar in der Sommerbadstraße. Hinweise bitte

an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Diesel abgezapft

Kirchhain: Knapp über 300 Liter Dieselkraftstoff zapften

Unbekannte aus einem abgestellten Lastwagen in der Sonnenallee ab.

Die Diebe brachen zwischen Montag, 5. März, 17 Uhr und Dienstag, 6.

März, 6 Uhr den Tankdeckel auf und gingen dann ans Werk. Der Schaden

beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen

oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-

4060, entgegen.

Hoher Schaden an Corsa – Polizei sucht Unfallverursacher

Amöneburg: In der Straße „Am Hollerborn“ krachte ein Autofahrer

zwischen Donnerstag, 1. März, 16 Uhr und Mittwoch, 7. März, 14.15 Uhr

gegen die linke Seite eines roten Opel Corsa. Der Unbekannte

hinterließ bei dem missglückten Fahrmanöver einen erheblichen Schaden

in Höhe von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation

Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Autofahrer touchiert geparkten Suzuki

Biedenkopf: Einen Schaden von 1700 Euro verursachte ein bis dato

unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag, 6. März, 18.30 Uhr und

Mittwoch, 7. März, 9.30 Uhr in der Grünewaldstraße. Der

Unfallverursacher war in Richtung Königsberger Straße unterwegs und

touchierte beim Vorbeifahren die vordere linke Stoßstange eines

orangefarbenen Suzuki SX4. Die Polizei ermittelt nun wegen des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise bitte

an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Einbruch in Schutzhütte

Dautphetal-Wolfgruben: Über die Eingangstür verschafften sich

Unbekannte zwischen Sonntag, 18. Februar und Mittwoch, 7. März, 17.30

Uhr gewaltsam Zugang in die Schutzhütte in Wolfgruben. Nach

bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher allerdings keine

Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zu

verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in

Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

