POL-WL: Wechselseitige Körperverletzung wegen Streit um Parkplatz ++ Stelle – Nach Bedrohung in Gewahrsam ++ Winsen/Roydorf – Gegen Baum geprallt

Buchholz (ots) – Wechselseitige Körperverletzung wegen Streit um

Parkplatz

Ein 53-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau stritten sich am

Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, um einen Lieferantenparkplatz vor einem

Geschäftshaus an der Lindenstraße. Als beide schließlich in das

Gebäude gingen, schlug die Frau dem 53-Jährigen die Eingangstür vor

der Nase zu, sodass er mit dem Gesicht gegen die Tür prallte und

seine Brille zerbrach. Der Mann „revanchierte“ sich, indem er der

Frau mit einem Handscanner auf den Hinterkopf schlug. Die Polizei

leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Beteiligten

ein.

Stelle – Nach Bedrohung in Gewahrsam

Ein 34-jähriger Sudanese ist am Mittwochabend von der Polizei in

Gewahrsam genommen worden. Der Mann hatte gegen 21:35 Uhr in seiner

Unterkunft in Stelle im Streit einen Mitbewohner mit einer Schere

bedroht. Dieser verließ daraufhin die Unterkunft und alarmierte mit

einem Zeugen die Polizei. Beamte nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Winsen/Roydorf – Gegen Baum geprallt

Am Mittwoch, gegen 9:44 Uhr, kam es auf der Straße Schaphorst zu

einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Hyundai auf

der Straße unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen rutschte in einen Straßengraben und prallte gegen einen

Baum. Die 42-Jährige und ihr 50-jähriger Beifahrer wurden bei dem

Unfall leicht verletzt. Die Frau kam vorsorglich mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund

5000 EUR. Als Ursache vermutet die Polizei unangepasste

Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn.

