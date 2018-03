POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots) – Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am Mittwoch,

den 07.03.2018 im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 22.25 Uhr in

Lörzweiler in der Ahornstraße. Hierbei hebelten die unbekannten Täter

das Terrassenfenster auf und gelangten so in Hausinnere. Hier wurden

alle Räume betreten und durchwühlt. Über das Stehlgut ist derzeit

noch nichts bekannt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die

Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

Rückfragen (ausschließlich von Pressevertretern) bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133-9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mainz | Publiziert durch presseportal.de.