POL-DA: Mörfelden: Festnahme nach Einbruch in Einkaufsmarkt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Einkaufsmarkt in der Opelstraße

geriet am Donnerstagabend (07.03.) gegen 21.50 Uhr in das Visier

eines Kriminellen. Der Täter warf zunächst mit einem Stein eine

Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang in den Markt. Dort

entwendete er im Kassenbereich zahlreiche Zigarettenpackungen und

ließ anschließend zudem Spirituosen, Getränke und Schokolade aus den

Regalen mitgehen, bevor er flüchtete. Aufgrund der bei dem Einbruch

ausgelösten Alarmanlage sowie durch Zeugenhinweise machten sich

sofort mehrere Streifenwagen der Polizei auf den Weg. Im Rahmen der

Fahndung konnten die Beamten kurz nach der Tat im Bereich der Gerauer

Straße einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. In seinem

Rucksack fanden die Polizisten auch die Beute des Einbruchs. Er wird

sich nun wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Zudem prüfen die Ermittler, ob der Mann für weitere gleichgelagerte

Taten in Betracht kommt.

