POL-FR: Emmendingen: Überfall auf Lebensmittelmarkt

Freiburg (ots) – Emmendingen: Überfall auf Lebensmittelmarkt

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in der

Mundinger Straße fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Räuber. Der

mit einer Pistole bewaffnete Täter betrat am Mittwochabend,

07.03.2018, gegen 19:45 Uhr das Geschäft und verlangte nach Geld. Mit

einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete er anschließend in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 165 cm groß, schlank, vermutlich

Anfang 20, bekleidet mit dunkler Jeans, schwarzer Blousonjacke und

dunkelblaue Strickmütze. Über Nase und Wangen war ein Schal oder der

Kragen der Jacke gezogen. Er führte eine dunkle Pistole mit weißem

Patronenauswurf mit sich. Die Kripo Emmendingen hat die

Übermittlungen übernommen.

Wer hat Beobachtungen zur Tat gemacht? Wer kann Hinweise zum

gesuchten Täter geben? Die Kriminalpolizei Emmendingen nimmt

Mitteilungen unter Tel. 07641 582-200 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.