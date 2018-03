POL-NI: Nienburg-46 – jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nienburg (ots) –

(BER)Am Mittwochabend, 07.03.2018, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 58

– jähriger Lkw-Fahrer aus Nordhorn die Bundesstraße 214 im Bereich

der Gemeinde Steimbke. In einer leichten Kurve zwischen den

Ortschaften Rodewald und Wendenbostel geriet ein entgegenkommender

Pkw-Fahrer mit seinem Opel auf seine Fahrbahnseite und prallte gegen

die Zugmaschine. Der Pkw wurde in den Seitenraum geschleudert, der

Lkw kam auf einem benachbarten Acker zum Stehen, der Anhänger kippte

um. Der aus Polen stammende Pkw-Fahrer wurde durch Feuerwehrleute aus

dem Opel befreit. Er verstarb trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen

noch an der Unfallstelle. Der Lkw- Fahrer wurde mit Verdacht auf

Frakturen in die Helios-Klinik in Nienburg eingeliefert. Für die

Bergungs – und Reinigungsmaßnahmen auf und an der Bundesstraße wurde

diese bis gegen 07.15 Uhr gesperrt. Der Bauhof richtete eine

Umleitung ein. Feuerwehrleute aus Steimbke, Rodewald, Wendenbostel

und Nienburg waren für Bergungsmaßnahmen sowie Absicherung der

Unfallstelle eingesetzt. Spezialisten des Dekra werden am

Donnerstagmorgen die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei erneut

untersuchen.

