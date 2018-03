POL-PDMT: Niederroßbach – Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Niederroßbach (ots) – Am 07.03.18, gegen 15.20 Uhr, kam es in

einer Kurve auf der Kreisstraße 35 zwischen den Ortslagen

Niederroßbach und Oberroßbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei

dem zwei sich entgegenkommende Pkw frontal zusammenstießen. Durch die

Kollision wurde ein 43 Jahre alter Fahrer schwer verletzt. Der

21-Jährige Fahrzeugführer des zweiten Pkw wurde schwerstverletzt, in

seinem Pkw eingeklemmt und nach der Bergung durch die Feuerwehr sowie

der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und DRK mittels

Rettungshubschrauber abtransportiert. Zur Klärung der Unfallursache

wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die K35 wurde voll gesperrt.

