POL-PPRP: Mann mit Messer – aufgegriffen – Messer sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch, 7.3.18, gg 17.20 Uhr, meldeten

sich aufmerksame Passanten bei der Einsatzzentrale des

Polizeipräsidiums Rheinpfalz, die vom Berliner Platz in Richtung

Otto-Stabel-Straße kommend einen Unbekannten bemerkt hatten, der ein

Messer in der Hand hielt und ziellos wüste Beleidigungen in „die Welt

schrie!“ Mit einer guten Personenbeschreibung wurden sofort mehrere

Streifenbesatzungen in die Fahndung entsandt! Die Passanten selbst

hatten auch eine grobe Fluchtrichtung des Unbekannten mitgeteilt. Ein

Diensthundeführer konnte den Verdächtigen dann im Bereich

Theaterplatz ausfindig machen und ansprechen. Bevor der Unbekannte in

ein nahegelegenes Parkhaus flüchten konnte, gelang es weiteren

Polizeikräften ihn zu überwältigen und das Messer sicherzustellen.

Warum der 30jährige, derzeit wohl wohnsitzlose Mann mit dem Messer in

der Hand unterwegs war, wird derzeit überprüft. Die Ermittlungen

dauern!

