BPOLI KLT: Kurzer Stopp am Bankautomaten – Tscheche entgeht Verhaftung

Bad Brambach (ots) – Heute Mittag begleiteten Bundespolizisten

einen 29-jährigen Tschechen in Bad Brambach zu einem Bankautomaten,

der dort 343,50 abhob und damit seiner drohenden Verhaftung entging.

Kurz zuvor hatten die Beamten den Mann überprüft, nachdem sie den

von ihm geführten Pkw Skoda an der B 92 in Bad Brambach im Rahmen

stichprobenartiger Binnengrenzkontrollen gestoppt hatten. Dabei wurde

bekannt, dass ihn das Amtsgericht Plauen im vergangenen Jahr wegen

Straßenverkehrsgefährdung per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 15

Tagessätzen zu je 18 Euro verurteilt hatte.

Den Antritt der angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen

ersparte sich der Mann, indem er die Geldstrafe von 270 Euro

zuzüglich entstandener Verwaltungskosten in Höhe von 73,50 Euro vor

Ort zahlte und danach weiterfahren durfte.

