POL-LDK: – überladene Holzlaster aus dem Verkehr gezogen – im Sekundenschlaf in den Gegenverkehr – Unbekannte stecken Förderanlage in Brand – Metalldiebe flüchten in Garbenheim

Bei Überprüfungen von Holztransportern ging den Mitarbeitern des

Regionalen Verkehrsdienstes zu Beginn der Woche drei Ladungssünder

ins Netz. Am Montag (05.03.2018) geriet ein Truck mit Kurzholstämmen

auf der B253 ins Visier der Polizisten. Sie stoppten den Lkw und

lotsten ihn auf eine Waage. Anstelle einer maximalen Beladung von 40

Tonnen, brachte es dieses Gefährt auf knapp 50 Tonnen und war somit

um 23% überladen. Der Fahrer, der von Engelskirchen im Oberbergischen

Kreis in Richtung Bromskirchen im Landkreis Waldeck-Frankenberg

unterwegs war, musste 10 Tonnen vor Ort abladen und durfte seine Tour

anschließend fortsetzen. Für diesen Teil der Ladung musste die

Spedition einen zusätzlichen Transporter einsetzen. Am nächsten Tag

(06.03.2018) erwischte es eine Transportfirma aus dem Landkreis

Waldeck-Frankenberg sowie einen Lkw einer Firma aus Montabaur. Die

Holzlaster wurden mit deutlich über 50 Tonnen sowie mit einer

Überladung von drei Tonnen gewogen. Auch hier mussten die Fahrer

abladen, bevor sie weiterfahren durften. In allen drei Fällen leitete

der Verkehrsdienst sogenannte Verfallsverfahren ein. Der

Vermögensvorteil der Speditionen für die eingesparten Fahrten wird

berechnet und quasi als Strafe vom Regierungspräsidium Kassel in

Rechnung gestellt. So kommen auf die erwischten Firmen Beträge von

rund 1.000 Euro, etwa 700 Euro sowie knapp 900 Euro zu.

Driedorf-Roth: Im Sekundenschlaf in den Gegenverkehr –

Relativ glimpflich ging der Zusammenstoß zweier Pkw heute Morgen

(07.03.2018) auf der Rother Straße aus. Während eines

Sekundenschlafes geriet ein 18-jähriger Passatfahrer in den

Gegenverkehr. Ein Toyotafahrer konnte ihm nicht mehr ausweichen und

die Fahrzeuge prallten seitlich gegeneinander. Der im Westerwaldkreis

lebende Fahranfänger blieb unverletzt. Der 57-jährige Driedorfer im

Toyota klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Den

Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Greifenstein-Beilstein: Förderanlage brennt im Steinbruch –

Unbekannte setzten im Laufe der zurückliegenden Nacht ein

Förderband im Beilsteiner Steinbruch in Brand. Heute in den frühen

Morgenstunden (07.03.2018), gegen 05.20 Uhr entdeckten Mitarbeiter

den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Aus der Gemeinde

Greifenstein rückten etwa 40 Einsatzkräfte an und löschten das Feuer.

Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass die

Anlage vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Die Hitze beschädigte

Hartgummiplatten sowie Teile der Elektroinstallation des zum

Transport von Steinen genutzten Förderbandes. Nach Einschätzung des

Betreibers liegt der Schaden bei rund 100.000 Euro. Sachdienliche

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441)

9180.

Wetzlar: Metalldiebe in Garbenheim –

Auf Metall von einem Schrottverwerter in der Straße „Am

Taubenstein“ hatten es am Dienstagabend (06.03.2018) unbekannte Diebe

abgesehen. Gegen 22.45 Uhr kletterten die Täter über den Zaun und

stellten mehrere Taschen zum Abtransport ihrer Beute bereit. Als ein

Mitarbeiter der Sicherheitsfirma auf die Männer aufmerksam wurde,

nahmen sie Reißaus. Der Zeuge kann lediglich sagen, dass die Diebe

dunkel gekleidet waren – eine nähere Beschreibung ist ihm nicht

möglich. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere

Streifenwagen der Wetzlarer Polizei beteiligten, führte nicht zur

Festnahme der Diebe. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge im Bereich

des Schrottverwerters, in Höhe der Garbenheimer Straße, oder in den

dahinter liegenden Lahnwiesen beobachteten, werden gebeten sich unter

Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

