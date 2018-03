POL-ME: Unter Drogeneinfluss und von der Fahrbahn abgekommen – Mettmann – 1803033

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Mittwoch, am 07.03.2018, gegen 00:10 Uhr, kam es

an der Goldberger Straße in Mettmann zu einem Verkehrsunfall mit

hohem Sachschaden und unter Drogeneinfluss. Der 30-jährige Fahrer

eines Ford-Focus kam mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung

Johannes-Flintrop-Straße von der Fahrbahn ab, durchbrach den Holzzaun

des Grundstücks mit der Hausnummer 141 und prallte schließlich gegen

eine Mauer. Glücklicherweise blieben der 30-Jährige Ford-Fahrer sowie

sein 27-jähriger Beifahrer unverletzt. Während der Unfallaufnahme

gestand der 30-Jährige den Beamten, dass er nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem mussten die Polizisten feststellen,

dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er

wurde daraufhin zur Wache nach Mettmann gebracht, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die

Gesamtschadenshöhe an dem stark beschädigten Pkw, dem Zaun, sowie der

Mauer auf mindestens 15.000 Euro. Gegen den 30-Jährigen wurde ein

Strafverfahren eingeleitet.

