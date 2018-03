POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch – Brandalarm durch Ameisen – Diebstahl aus Garage – Sachbeschädigung in Firmengebäude – Sonstiges

Ostalbkreis (ots) – Aalen: Brandalarm durch Ameisen

Mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften rückte die Freiwillige

Feuerwehr Aalen am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr zu einem

vermeintlichen Brand in die Rombacher Straße aus. Dort hatte in einem

Studentenwohnheim der Rauchmelder ausgelöst. Schnell stellte sich

aber heraus, dass der Alarm durch Ameisen verursacht wurde. Diese

befinden sich teilweise in den Feuermeldern des Wohnheimes und werden

offenbar als Rauch „erkannt“.

Mögglingen: Kettenreaktion

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag

gegen 17.30 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Renault fuhr ein

64-Jähriger auf der B 29 Höhe Essinger Bahnhof auf den

verkehrsbedingt anhaltenden Mercedes Benz eines 38-Jährigen auf. Der

Mercedes wurde dadurch auf den vor ihm stehenden Pkw Chrysler eines

22-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall

leichte Verletzungen.

Neresheim: Diebstahl

Zwischen Mittwoch 28. Februar und Samstag, 3. März wurden von

Unbekannten aus einer Garage in der Wilhelm-Busch-Straße ein

Fahrrad-Akku, ein Akkuschrauber und eine Handkreissäge entwendet. Der

Wert des Diebesgutes wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf

den oder die Täter und den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt

der Polizeiposten in Neresheim, Tel.: 07326/919000 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte stiegen zwischen Montagabend 19.30 Uhr und

Dienstagmorgen 6.30 Uhr in ein ehemaliges Firmengebäude in der Ulmer

Straße ein, nachdem sie zuvor die an den Fenstern befindliche

Baufolie entfernt hatten. Im Gebäude versprühten die Täter Bauschaum,

rissen Mörtelsäcke auf und zerstörten eine Baulampe. Anschließend

schraubten sie den Siphon eines Waschbeckens ab und ließen das Wasser

laufen. Insgesamt verursachten die Eindringlinge einen Sachschaden

von rund 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier

Aalen, Tel.: 07361/5240.

Riesbürg: Schaufensterscheiben beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte

verursachten, als sie zwei Schaufensterscheiben einer Bankfiliale in

der Goldburghauser Straße beschädigten. Die Beschädigungen entstanden

in der Zeit zwischen Montagnachmittag 14.30 Uhr und

Dienstagnachmittag 15 Uhr. Hinweise bitte an den Polizeiposten

Bopfingen, Tel.: 07362/960200.

Ellwangen: Irrtum führte zu Verkehrsunfall

Auf rund 3500 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 16.45 Uhr

standen zwei Fahrzeuge auf einer Abbiegespur in der Haller Straße, um

auf das Areal eines Gartencenters einzufahren. Der entgegenkommende

45-jährige Fahrer eines Pkw VW hielt an und ließ das vordere der

Fahrzeuge abbiegen. Die nachfolgende 20-jährige Fahrerin eines Pkw

Fiat ging davon aus, dass der 45-Jährige auch sie passieren lassen

würde und bog ab. Der 45-Jährige war jedoch wieder losgefahren,

weshalb die 20-Jährige sein Fahrzeug mit ihrem Pkw streifte.

Neuler: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3232 zwischen Neuler und Ebnat erfasste ein

54-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw Ford ein

die Fahrbahn querendes Tier. Nach dem Anprall flüchtete dieses in den

angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 800

Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 36-Jähriger am

Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf die

Max-Eyth-Straße ein. Dabei übersah er den Pkw VW eines 48-Jährigen

und streifte ihn. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden

beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Heubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam mit seinem Fahrzeug

zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagnachmittag 16.30 Uhr im

Einmündungsbereich der Landesstraßen 1162 und 1161 von der Fahrbahn

ab, wobei Flurschaden von rund 1000 Euro entstand. Die Unfallzeit

kann auf den Zeitraum zwischen Samstagabend 22 Uhr und

Sonntagnachmittag 16.30 Uhr eingegrenzt werden. Ersten Erkenntnissen

nach dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Touran

handeln, der im Frontbereich Beschädigungen aufweisen müsste.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Am Dienstag zwischen 00.00 Uhr und 13.15 Uhr versuchten

Unbekannte, die Haustüre eines Gebäudes im Binsenweg aufzubrechen.

Das Vorhaben scheiterte, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 200

Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.:

07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mit gefundener EC-Karte Geld abgehoben

Gegen 14 Uhr am Montagmittag verlor ein 53-Jähriger in der

Weißensteiner Straße seine Geldbörse, in der sich auch seine EC-Karte

befand. Als er rund eine halbe Stunde später das Fehlen des

Geldbeutels bemerkte, ließ er sofort die Karte sperren. Wie sich

herausstellte, hatte ein Unbekannter in dieser kurzen Zeit bereits

mit der Karte 1000 Euro abgehoben.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 23-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr

mit seinem Pkw Audi auf die Fischergasse ein. Dabei übersah er einen

am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes Benz und

streifte ihn, wobei ein Sachschaden von ca. 9000 Euro entstand.

Mutlangen: Gegen Pfosten gefahren

Eine 64-Jährige verursachte am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr

einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als sie mit ihrem Pkw Toyota

mehrere Befestigungspfosten einer Absperrkette am Stauferklinikum

Mutlangen beschädigte.

