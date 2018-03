POL-PDLD: Ramberg – Entlaufenes Schaf in Polizeigewahrsam

Ramberg (ots) – Am 07.03.2018, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei

in Landau ein freilaufendes Schaf auf der Straße am Ortseingang von

Ramberg gemeldet. Tatsächlich fanden die Beamten das Tier und es

gelang ihnen, das Schaf fachgerecht solange am Boden zu fixieren, bis

der verständigte Besitzer vor Ort erschien. Das Schaf soll nach

Angaben der Beamten kooperativ gewesen sein und hätte keinen

Widerstand geleistet. Jedoch musste während der Rückfahrt zur

Dienststelle geruchsbedingt mit geöffneten Scheiben gefahren werden.

