FW-HH: Eingeklemmter Lagerarbeiter wird von Feuerwehr Hamburg befreit

Hamburg (ots) – Hamburg Hausbruch, 06.03.2018, 18.08 Uhr,

Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung (THY), Heykenaukamp –

Betriebsgelände

Eine Person bei Arbeiten mit einem Gabelstapler verletzt und

eingeklemmt, lautete die Meldung, die über den Notruf 112 am frühen

Abend in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg einging. Die

Beamten der Rettungsleitstelle alarmierten sofort die Löschgruppe der

Feuer- und Rettungswache Süderelbe, die Freiwillige Feuerwehr

Hausbruch, einen Führungsdienst (B-Dienst), ein

Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen zur gemeldeten

Einsatzadresse. Vor Ort erkundete der Einsatzleiter, dass auf dem

Gelände einer Spedition bei Verladearbeiten eine Person aus bisher

unbekannter Ursache zwischen einem Gabelstapler und einem

Schwerlastregal eingeklemmt und am Bein verletzt wurde. Nach

Absicherung der Einsatzstelle von einem Trupp mit Pallhölzern wurde

der männliche Patient durch den anwesenden Notarzt mit

kreislaufstabilisierenden Infusionen und schmerzstillenden

Medikamenten versorgt. Wenig später konnte er von den Rettungskräften

mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und auf einer Vakuummatratze

patientengerecht gelagert werden. Ein angeforderter Rüst- und

Gerätewagen mit speziellem Rettungsgerät brauchte somit nicht

eingesetzt zu werden. Die Besatzung des Rettungswagens der Feuerwehr

Hamburg beförderte den Patienten anschließend notarztbegleitet mit

dem Verdacht einer Beckenverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei für weitere Ermittlungen zur

Unfallursache übergeben. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuer

wehr Hamburg im Einsatz.

