FW Königswinter: Defekte Stromleitung lässt Dachstuhlbrand vermuten – Blitze und Knallgeräusche auf Wohngebäude alarmieren Feuerwehr

Königswinter (ots) –

Ein Defekt an einer Freileitung zur Stromversorgung von

Wohnhäusern hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr in

Königswinter-Oberdollendorf verursacht. Auf Grund von Blitzen und

Knallgeräuschen auf einem Wohngebäude an der Bergstraße vermuteten

Anrufer einen Dachstuhlbrand. Nach Erkundung durch die Feuerwehr

konnte ein Feuer ausgeschlossen werden. Der hinzugezogene

Netzbetreiber leitete noch am Abend Reparaturarbeiten ein.

Um 22.38 Uhr am Dienstagabend waren zahlreiche Einsatzkräfte zu

einem vermuteten Dachstuhlbrand zur Oberdollendorfer Bergstraße

alarmiert worden. Anwohner berichteten über Blitze und

Knallgeräusche, die von einer Freileitung auf einem Wohngebäude

ausgingen. Die Feuerwehr erkundete das Haus, ein Brand konnte nicht

festgestellt werden. Jedoch waren weiterhin Knallgeräusche zu

vernehmen. Mit Hilfe der Drehleiter stellte im weiteren Verlauf ein

Techniker des hinzugezogenen Netzbetreibers einen Defekt an der

Stromleitung fest. Reparaturarbeiten wurden noch am späten Abend

eingeleitet. Der Einsatz der 40 Einsatzkräfte der Einheiten Ober- und

Niederdollendorf, Altstadt und Bonn-Oberkassel endete gegen 23.30

Uhr. Die Bergstraße war während des Feuerwehreinsatzes für den

Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Pressesprecher

Lutz Schumacher

Telefon: 0171/5146886

E-Mail: Pressesprecher@feuerwehr-koenigswinter.de

http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Königswinter | Publiziert durch presseportal.de.