FW Menden: Gartenhaus im Vollbrand

Ein aufmerksamer Nachbar hatte in der Nacht von Montag auf

Dienstag in der Erich-Kästner-Straße in Lendringsen die brennende

Gartenhütte im Nachbargarten gesehen und umgehend die Feuerwehr

alarmiert. Da zunächst von einem Kleinbrand ausgegangen wurde, wurde

das HLF der Feuer- & Rettungswache alarmiert. Bereits auf der Anfahrt

war jedoch aufgrund des Feuerscheins erkennbar, dass es sich

mitnichten um einen Kleinbrand handelt, die Gartenhütte stand im

Vollbrand.

Die Löschgruppen Lendringsen rückten zum Einsatz aus, insgesamt

waren 20 Wehrleute ca. 1 Stunde im Einsatz.

Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde der Brand von zwei Seiten

gleichzeitig bekämpft und war entsprechend schnell gelöscht. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand, die Brandursache ist unbekannt.

