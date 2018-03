POL-STD: LKW fährt in Kutenholz gegen PKW-Tür und flüchtet – Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots) –

Am Dienstag den 06.05.2018 um 16:00 Uhr parkte eine 50jährige

Kutenholzerin mit ihrem VW-Golf vor dem Kaufhaus Lange an der

Hauptstraße in Kutenholz. Sie öffnete leicht die Fahrertür, um

auszusteigen, wollte jedoch zunächst den von hinten sich nähernden

LKW passieren lassen. Der LKW mit Anhänger und hellgrauen Planen

hielt nicht den nötigen Seitenabstand ein und fuhr vermutlich mit dem

Anhänger gegen die geöffnete Fahrertür. Am VW-Golf entstand

erheblicher Sachschaden, der auf mindestens 2000,- Euro geschätzt

wird.

Der LKW wurde kurz abgebremst, setzte dann aber seine Fahrt über

die Landesstraße in Richtung Aspe/Horneburg fort, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern. Eine eingeleitete Fahndung nach dem

Fahrzeug blieb erfolglos.

Die Polizeistation Fredenbeck, Tel. 04149/933970, sucht Zeugen,

die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. Fotos in

der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

