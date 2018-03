POL-OG: Achern – Gezielt Einbrüche vorbereitet, Zeugen gesucht

Achern (ots) – Nach gezielten Einbruchsvorbereitungen ist am

vergangenen Wochenende versucht worden, in ein Modegeschäft als auch

in ein Schuhhaus in der Hauptstraße einzudringen. Zunächst wurde am

Samstagabend kurz nach 20 Uhr eine in circa drei Metern Höhe

installierte Überwachungskamera abgerissen und entwendet. Bevor die

Kamera unbrauchbar gemacht wurde, zeichnete sie noch drei schlanke

Gestalten auf, die ihr Gesicht mit Schirmen und Mützen abdeckten. Am

Sonntagabend ist etwa zur gleichen Uhrzeit an einer weiteren Kamera

manipuliert worden. Am Montagmorgen wurden schließlich

Einbruchsspuren an einer Seiteneingangstür des Modegeschäfts als auch

an einer Durchgangstür zum Schuhhaus festgestellt. In die

Verkaufsräume gelangten der oder die Einbrecher nicht. Der

Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. Zu den verdächtigen

Personen ist keine weitere Beschreibung möglich. Zeugen, die über das

Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte

unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers

Achern/Oberkirch.

