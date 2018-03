POL-HP: Fürth, Heppenheimer Straße (Höhe Sparkassenfiliale) – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Fürth (ots) – Am Dienstag, den 06.03.2018, ereignete sich in der

Zeit von 10:50 – 10:55 Uhr in Heppenheim, Heppenheimer Straße in Höhe

der Sparkassenfiliale ein Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter brauner Seat wurde durch

ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am linken Außenspiegel

beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der

unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt

von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall machen kann, wird gebeten sich mit der

Polizeistation Heppenheim unter 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Hollenbach, POK

