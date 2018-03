POL-OG: Lahr – Angestellte nach Diebstahl in Schmuckgeschäft verletzt, gibt es Zeugen?

Lahr (ots) – Die Ermittler der Kriminalpolizei erhoffen sich nach

einem Diebstahl heute Mittag in einem Schmuckgeschäft in der

Marktstraße Hilfe aus der Bevölkerung. Kurz vor 12.30 Uhr betrat ein

Mann den Verkaufsraum und ließ sich von einer Mitarbeiterin Schmuck

zeigen. Urplötzlich schnappte der Unbekannte nach den Juwelierwaren

und rannte davon. Die mutige Angestellte holte den mutmaßlichen Dieb

ein und bekam ihn zu fassen. Als dieser sich aber energisch losriss,

wurde die Frau verletzt, was eine Behandlung im örtlichen Krankenhaus

nach sich zog. Von dem dreisten Langfinger und dem Schmuck fehlt

seither jede Spur. Er wird als circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185

bis 190 Zentimeter groß, kurze helle Haare, bekleidet mit einer

hellen Jeans, einem weißem Oberteil und heller Jacke, möglicherweise

beige, beschrieben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

räuberischen Diebstahls eingeleitet. Hinweise zu dem Verdächtigen

werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des

Kriminaldauerdienstes erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Offenburg | Publiziert durch presseportal.de.