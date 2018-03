POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Vereinsheim im Visier Krimineller / Polizei ermittelt

Reinheim (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag (5.3.

– 6.3.) versucht die Eingangstür eines im „Außerhalb“ des Stadtteils

Georgenhausen gelegenen Vereinsheims einzudringen. Glücklicherweise

misslang der Versuch. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie jedoch

einen Sachschaden, der derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt

wird.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit diesem Fall betraut und sucht

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die in diesem

Zusammenhang Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet haben

(Telefonnummer: 06154/6330-0).

