POL-REK: 180306-4: 86-jähriger Brühler vermisst – Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) –

Seit Dienstagvormittag (6. März) wird der 86-jährige Johann „Hans“

R. aus Brühl vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um

Mithilfe.

Johann R. wurde gegen 11:30 Uhr vom Krankenhauspersonal im

Brühler Krankenhaus zuletzt gesehen. Der 86-Jährige hat eine

beginnende Demenz und ist nach Angaben der Ärzte des Krankenhauses

nicht orientiert. Erste Ermittlungen ergaben, dass er gegen 11:20 Uhr

in der Kreissparkasse Brühl Am Markt Bargeld am Schalter abholte.

Gegen 12:30 Uhr wurde er von einem Nachbarn in der Nähe eines

Kaufhauses in der Steinstraße gesehen.

Johann R. ist mit einer grauen Jogginghose, einer blauen

Trainingsjacke und schwarzen Pantoffeln bekleidet. Er ist zirka 180

Zentimeter groß, schlank und hat graue kurze Haare. Er führt einen

Rollator mit sich, da er nicht mehr gut zu Fuß ist.

Die Polizei sucht derzeit intensiv nach dem Vermissten. Ein

Diensthund wird zur Suche eingesetzt. Wenn Sie Johann R.

antreffen, rufen Sie bitte unmittelbar den Notruf der Polizei 110.

(nh)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis | Publiziert durch presseportal.de.