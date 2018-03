POL-VDKO: Lkw-Brand

Montabaur (ots) –

Am 05.03.2018, gg. 16:50 h, befuhr ein mit Getränken beladener

rumänischer Sattelzug die Zufahrt zur Rastanlage Fernthal. Der Fahrer

nahm einen lauten Knall aus dem Motorraum wahr. Kurze Zeit später

geriet der Motorraum in Brand und die Flammen griffen auf das gesamte

Fahrzeug über. Der 50-jährige rumänische Fahrer konnte sich noch

rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernen, bevor der Lkw

vollständig ausbrannte. Von der sofort alarmierten Feuerwehr wurde

der Lkw abgelöscht. Der Schaden wird auf ca. 100000 EUR geschätzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A 3 von Beamten der

Polizeiautobahnstation Montabaur kurzfristig in beiden Richtungen

gesperrt werden.

